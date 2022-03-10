Новая партия вакцины для подростков «Спутник-М» поступила в Алтайский край

В Алтайский край прибыла вторая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник-М». 480 доз распределят между детскими поликлиниками Барнаула, Бийска и Рубцовска, сообщает региональный Минздрав.

Напомним, первая партия детской вакцины из 1680 доз поступила в Алтайский край 24 января. Прививочная кампания проходила преимущественно в коллективах: школах, училищах и колледжах. Так же пройдёт и новый этап вакцинации. По данным Минздрава, для формирования коллективного иммунитета необходимо поставить прививку 60% детей и подростков — это более 80 тыс. человек.

Для прохождения вакцинации требуется заявление о согласии (для детей до 15 лет их заполняют родители), анкета вакцинируемого с данными о контактах, перенесённых заболеваниях, аллергических реакциях и другими сведениями о здоровье.

По словам главного внештатного эпидемиолога Министерства здравоохранения Алтайского края Ирины Переладовой, дети и подростки региона не испытывали проблем после вакцинации.

Напомним, «Спутник М» разработан Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Детская вакцина повторяет взрослую, однако её дозировка уменьшена в пять раз. Она вводится двумя компонентами с интервалом в 21 день.