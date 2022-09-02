Новый ковидный госпиталь развернули в Барнауле. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные регионального Минздрава.

Отмечается, что койки для больных коронавирусом появились на базе больницы № 4. Здесь подготовили 66 мест, шесть из которых — реанимационные.

Всего на территории Алтайского края функционирует семь ковидных госпиталей. Их мощность составляет 460 мест, 65 из которых являются реанимационными. Благодаря появлению нового госпиталя число мест для пациентов увеличится на 15%.

В Минздраве добавили, что врачи принимают пациентов с нетяжёлым течением заболевания в инфекционных больницах.