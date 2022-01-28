Новый рекорд. Ещё 628 случаев COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае

628 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки — это новый рекорд с начала пандемии. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заболевших достигло 129 603 человек.

Выздоровел 109 671 человек (+279). Умерло 8743 человека (+23, все от COVID-19).

По состоянию на 28 января на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находится 1461 человек, а также в больницах находятся 188 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 320, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 139. Минздравом края развёрнуто 2815 коек, из них свободны 1166.