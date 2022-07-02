Нутрициолог назвала дневную норму фруктов

Наедаться фруктами и ягодами без меры не стоит — в день достаточно съедать всего несколько фруктов. О суточной норме порассуждала в эфире радио «КП» нутрициолог Иоланта Лангауэр.

Комментируя свою точку зрения, собеседница радиостанции добавила, что фрукты можно купить в магазине круглый год, пытаться наесться впрок не стоит.

«Лучше, конечно, ограничиваться 1-2 фруктами в день и употреблять их не в качестве еды или перекуса, а все-таки как вкусный десерт», — отметила эксперт.