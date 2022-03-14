Онкологический диспансер Рубцовска получил оборудование на 29 млн рублей

В Онкологический диспансер Рубцовска поступило оборудование для диагностики и лечения злокачественных новообразований стоимостью более 29 млн рублей, сообщает Минздрав Алтайского края.

В операционные и палаты реанимации поставили универсальный операционный стол, хирургические светильники, современные мониторы и аппараты для искусственной вентиляции лёгких. Клинико-диагностическая и морфологическая лаборатория получили медицинские микроскопы, центрифугу и автоматический биохимический анализатор. В эндоскопический кабинет поступили видеогастроскопы, видеобронхоскоп и видеоколоноскоп.

Ранее в Алтайский краевой онкологический диспансер поступила рентгеновская система стоимостью более 17 млн рублей для эндоваскулярной хирургии. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

При помощи эндоваскулярных манипуляций онкологи лечат пациентов с III-IV стадией рака, когда оперативное удаление невозможно или сопряжено с большими рисками для больного. Лечение осуществляется при помощи хирургических вмешательств через кровеносные сосуды и протоки различных органов. При помощи такого лечения можно не только продлить жизнь пациентам с запущенными стадиями рака, но и сохранить её качество на высоком уровне. Начиная с 2021 года онкологи алтайского диспансера выполняют 12-15 подобных процедур ежемесячно.