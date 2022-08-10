Медик развеял миф об эректильной дисфункции и дал совет, как «удивлять» и в 70 лет
Только к 60 годам у мужчины снижается уровень тестостерона, от которого зависит желание близости
Проблемы с эрекцией могут быть связаны не с возрастом, а с самыми простыми физиологическими вещами, которые довольно легко привести в норму, рассказал «МедПорталу» андролог Андрей Лычагин.
Эксперт отметил, что серьёзное снижение потенции после 40 лет — это миф, поскольку такая деликатная проблема может произойти вообще в любом возрасте и по разным причинам. Например, если мужчина много курит, любит алкоголь и мало двигается, то с эректильной дисфункцией он может познакомиться задолго до 40 лет, а другой человек и в 70 лет не будет испытывать сложностей.
Медик подчеркнул, что только к 60 годам в крови мужчины снижается уровень тестостерона, от которого зависит само желание близости.