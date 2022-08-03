Низкая зарплата ухудшает память, выяснили учёные

Учёные выяснили, что постоянная низкая зарплата влияет на ухудшение памяти в позднем возрасте, сообщает «МедПортал» со ссылкой на исследование Школы общественного здравоохранения Колумбийского университета.

Участников исследования разделили на несколько групп: тех, кто никогда не получал, периодически получал и всегда получал низкую зарплату — на основании данных с 1992 по 2004 год. А затем изучили связь со снижением памяти в течение следующих 12 лет — с 2004 по 2016 год.

Оказалось, что у людей с постоянно низкой зарплатой в пожилом возрасте наблюдалось значительно более быстрое ухудшение памяти.

«Наши результаты показывают, что социальная политика, улучшающая финансовое благополучие низкооплачиваемых работников, может быть особенно полезной для когнитивного здоровья», — подчеркнула автор исследования Адина Зеки Аль Хаззури.

До этого учёные выявили, что низкооплачиваемая работа приводит к депрессии, ожирению и гипертонии, что является факторами риска когнитивного старения.