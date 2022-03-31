Качество воды: откуда в питьевой воде гормоны и антибиотики и чем они опасны

В конце прошлого года в России ввели обязательные нормативы по содержанию в питьевой воде гормонов и антибиотиков. Что очень напугало людей: как это, ещё и в воде теперь будет вся эта гадость? Но на самом деле «вся эта гадость» в воде уже есть, просто теперь её будут более тщательно оценивать. Как это всё туда попадает и что теперь делать?

Зачем ввели нормативы?

Это необходимо, чтобы у надзорных органов появился инструмент контроля за содержанием антибиотиков и гормонов.

«Мы гармонизировали свои нормативы с европейскими, ВОЗовскими. Всё, что написано в санитарных требованиях, безусловно, нужно, потому что, как говорят мои коллеги, это написано чужим здоровьем», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале НТВ.

Иными словами, раньше в России просто не было установлено, сколько таких веществ допустимо в питьевой воде. Хотя в «основе жизни» они, к сожалению, встречаются. Но раз не было нормы, то и наказывать за их наличие оснований не было. Теперь же ведомство будет контролировать ещё и объём содержания трёх видов гормонов и пяти антибиотиков.

Так что заявления некоторых неразобравшихся в том, что власти разрешили намеренно добавлять их в воду, в корне не верны.

Откуда в воде антибиотики и гормоны?

Можно выделить три основных способа.

Первый и основной — потребление населением. Только в 2015 году жители России «съели» более 915 тонн противомикробных препаратов (14,82 определенной суточной дозы на 1000 человек).

Учитывая, как распространены эти препараты в аптеках и как русский человек любит заниматься самолечением и в случае чего сразу «садится» на антибиотики, этот показатель вряд ли будет падать. Гормоны — тоже весьма «популярны», взять хотя бы гормональные контрацептивы.

Казалось бы, при чём тут вода из крана? А при том, что 80-90% фармацевтических веществ выводятся из организма после выполнения своих функций (данные журнала «Вода Magazine», № 11 (87), 2014 г.). То есть вместе с остальными отходами жизнедеятельности человека просто попадают в канализацию.

Второй — это несоблюдение правил утилизации препаратов фармакологическими и медицинскими организациями, а также простыми жителями. Все медицинские отходы должны быть собраны и переданы в специализированные организации для обезвреживания. Эта система давно отлажена, но иногда и тут случаются нарушения правил утилизации. Неправильно выброшенные препараты могут попасть в почву, а затем и воду. А иногда и сразу в воду, если смывать их в унитаз.

Третий — сельскохозяйственные стоки, в которых могут содержаться вредные для человека химические соединения.

Отметим, что все перечисленные пункты способствуют загрязнению поверхностных вод.

Эксперты утверждают, что чем глубже залегание вод, тем она менее подвержена внешнему воздействию.

Масштаб проблемы

«Сегодня зарегистрировано более двухсот миллионов химических соединений, синтезированных человеком. Из них каждое тысячное вещество используется в фармакологии, химии, хозяйственной деятельности. Они поступают в водные источники. Поскольку вода — это единственная чистящая жидкость на планете, в ней собираются и атмосферные загрязнения, и с сельскохозяйственных полей, которые сбрасываются со сточными водами», — рассказал Pravda.Ru президент общественной ассоциации «Вода — медицина — экология», академик Российской академии наук Юрий Рахманин.

Системы очистки сточных вод, разумеется, работают, но полноценно избавить воду от опасных составляющих не в состоянии. Как и системы водоснабжения, которые просто не рассчитаны на очистку загрязненной речной воды от антибиотиков и гормонов, добавляет эксперт. Даже в Москве, где установлены ультрасовременные сооружения для водоочистки, в питьевой воде находят остатки этих вредных препаратов.

О том же «Росбалту» в октябре прошлого года рассказал и научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян:

«У нас 99% питьевой воды нуждается в водоподготовке. Она стоит всё дороже и дороже. Её качество ухудшается — концентрация веществ растёт. Разнообразится химический состав сточных вод. Грязь, которую мы сбрасываем сегодня, радикально отличается от той, что была даже 40-50 лет назад, тем более 70-80. А станции водоподготовки в регионах оборудованы так, как на Западе 50 лет назад».

Данилов-Данильян приводит слова Анны Поповой о том, что в 14% проб питьевой воды в водопроводах есть нарушения норм по химическим или бактериологическим показателям. Впрочем, эксперты склонны оценивать его до 40%.

Вот, что показало одно из последних исследований качество воды, которое провёл алтайский Роспотребнадзор (данные за первое полугодие 2021 года).

Анализ воды в распределительной сети централизованного водоснабжения Алтайского края:

13,07% проб воды не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям.

1,39% проб не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

Данных по антибиотикам и гормонам пока нет, их только начинают собирать. Однако, надо понимать, что в Алтайском крае точно так же, как и в других регионах, если больницы и поликлиники, есть десятки тысяч человек, которые употребляют такие препараты.

Как антибиотики и гормоны в воде влияют на здоровье?

Антибиотик — важнейшее открытие в медицине, он спас множество жизней. Но частое его употребление (даже пассивное в случае с водой) чревато многочисленными проблемами. Это снижение иммунитета, сбои в работе эндокринной и репродуктивной систем, аллергия и риск развития рака. К тому же организм привыкает к антибиотикам, и со временем прописанные врачам препараты могут просто перестать действовать.

Бесконтрольный приём гормонов может нарушить нормальную работу половой системы, провоцируют дисфункцию.

Так что же пить?

Введение нормативов говорит о том, что Роспотребнадзор усиливает контроль за качеством воды. Но стоит ли ждать, когда заработают регламенты, новые правила или методики, а учёные завершат исследовательские проекты и найдут глобальное решение проблемы?

Эксперты советуют по возможности пить бутилированную воду. Особенно для детского питания. И особенно в период паводка, который сейчас начинается в Алтайском крае. Но даже и вне периода половодья из крана на кухне у нас льётся вода из поверхностных источников. И как её ни очищай, полностью убрать все «добавки» вряд ли получится. Крупные производители бутилированной воды добывают её с большой глубины, куда остатки жизнедеятельности человек просто не проникают.

Качество такой воды, как любого другого продукта питания, уже находится под жёстким наблюдением Роспотребнадзора и других профильных органов. Летом 2020 года Роскачество проверило бутилированную и питьевую воду федеральных марок в Москве.

«Судя по результатам исследования, качество водопроводной воды полностью соответствует нормативам СанПиН для воды из-под крана, но тем не менее в целом уступает качеству бутилированной и не соответствует опережающим требованиям стандарта Роскачества для бутилированной питьевой воды по содержанию нитратов, нитрит-ионов, аммиака и повышенная альфа-активность. При регулярном употреблении такая вода может негативно влиять на организм. Если бы этот образец водопроводной воды присутствовал в рейтинге Роскачества наряду с бутилированной питьевой водой, то его рейтинг составил бы 0 баллов», — сообщили в Роскачестве.

Как выбрать бутилированную воду: