Плановую помощь детям в России не планируют останавливать из-за коронавируса

Минздрав не планирует останавливать оказание плановой помощи детям, которые страдают от онкологических заболеваний или нуждаются в гемодиализе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее правительство России утвердило постановление, согласно которому главы регионов России вправе по своему решению останавливать оказание плановой медпомощи, однако в некоторых случаях это может быть сделано только при серьёзном ухудшении эпидобстановки. Как только ситуация наладится, плановая помощь должна быть восстановлена.

В Минздраве отметили, что сейчас, несмотря на взрывной рост заболеваемости коронавирусом, плановая детская помощь будет оказываться нуждающимся в полном объёме.

Ранее российский врач предупредил о том, что одним из последствий коронавируса может стать ампутация конечности.