Почти 200 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за минувшую неделю

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 195 жителей Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидсезона, 3 апреля, в поликлиники с жалобами на присасывание обратились 9263 человека, из них 2621 ребёнок в возрасте до 14 лет.

Зарегистрировано 329 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 50 детей в возрасте до 14 лет, а также 19 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у трёх детей. Комиссионно подтверждены 11 случаев клещевого энцефалита. На сегодня в стационарах края находится один больной с подозрением на это заболевание", — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что в крае с третьей декады августа, как и в предыдущие годы, активизировались клещи рода Дермацентор, которые являются переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа.

Их высокая активность ожидается до конца сентября, но при условии тёплой и сухой осени этих клещей можно встретить и в октябре.