Почти 200 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за минувшую неделю
С начала эпидсезона клещевым энцефалитом заболели 11 жителей
4 сентября 2022, 12:20, Никита Черников
За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 195 жителей Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Всего с начала эпидсезона, 3 апреля, в поликлиники с жалобами на присасывание обратились 9263 человека, из них 2621 ребёнок в возрасте до 14 лет.
Зарегистрировано 329 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 50 детей в возрасте до 14 лет, а также 19 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у трёх детей. Комиссионно подтверждены 11 случаев клещевого энцефалита. На сегодня в стационарах края находится один больной с подозрением на это заболевание", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в крае с третьей декады августа, как и в предыдущие годы, активизировались клещи рода Дермацентор, которые являются переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа.
Их высокая активность ожидается до конца сентября, но при условии тёплой и сухой осени этих клещей можно встретить и в октябре.
Учёные выяснили, какие породы барнаульских собак чаще всего страдают от заболеваний, передаваемых клещами
Комментарии
Новости партнеров