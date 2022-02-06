Почти 3,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае

3460 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19, общее число заболевших достигло 147 674.

Выздоровели 112 313 человек (+498). Умерли 8959 человек (+21, все от коронавируса).

По состоянию на 6 февраля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2208 человек.

Количество тяжелобольных — 329, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 129. В медучреждениях региона остаются свободными 654 койки.