Почти 600 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за минувшую неделю

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 585 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидсезона с жалобами на присасывание в поликлиники обратилось 1294 человека из 64 районов, в том числе 445 детей в возрасте до 14 лет. В Барнауле от укусов этих паукообразных пострадали 532 человека, из них — 106 детей.

Всего в крае зарегистрировали 61 случай заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 14 детей в возрасте до 14 лет, а также три случая клещевого боррелиоза у взрослых.

«На сегодняшний день в крае обработано 917 га территорий зелёных зон, баз отдыха, санаториев, кладбищ и так далее. В Барнауле от клещей обработаны территории зелёных зон и скверов Центрального, Индустриального и Ленинского районов города, всех 19 кладбищ города, парка Центрального района и парка „Изумрудный“. В остальных парках города проведены энтомологические экспертизы, клещи не обнаружены. Обработки территорий продолжаются», — говорится в сообщении.

Опасными по клещевой активности в Барнауле остаются аллея на проспекте Космонавтов, район лесополосы на улице Солнечная Поляна, территория бывшего парка «Юбилейный», у нового моста в районе Речного вокзала и нагорная часть города, а также посёлок Южный, сёла Власиха, Лебяжье, Черницкое и Научный Городок.

«В настоящее время наблюдается интенсивный рост активности клещей, в связи с чем специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю настоятельно рекомендуют воздержаться от выездов на природу в ближайшее время», — предупредили в ведомстве.