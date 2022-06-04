Почти 600 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за прошедшую неделю

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 587 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона, 3 апреля, в медучреждения края с этой проблемой обратился 5061 человек из 68 районов, в том числе 1608 детей до 14 лет.

В Барнауле от укусов клещей пострадали 1676 человек, из них 333 ребёнка.

С подозрением на заболевание клещевым энцефалитом на стационарном лечении находятся восемь взрослых, уточнили в ведомстве.

На текущий момент в Алтайском крае обработали 2548 га территорий — 100% от подлежащих.

«Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю ещё раз напоминают, что в настоящее время лучше воздержаться от выездов на природу», — говорится в сообщении.