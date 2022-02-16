Почти 90 тысяч упаковок препаратов для зараженных коронавирусом поступило в Алтайский край

Почти 90 тысяч упаковок препаратов для лечения больных коронавирусом поступило в Алтайский край на прошлой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В аптеки края привезли 20 450 упаковок умифеновира, 17 500 упаковок парацетамола, а также 50 000 упаковок мази “Виферон”. До конца недели лекарства продолжат поступать в регион.

“Мы стараемся как можно оперативнее провести необходимую маркировку всех партий препаратов, потому что знаем, как они нужны в медицинских организациях. Маркировку продолжаем не только в выходные, но и ночью”, — рассказала директор “Аптек Алтая” Ольга Калита.

Для того чтобы доставлять лекарства до нуждающихся пациентов, медицинские учреждения края пользуются помощью волонтёров.