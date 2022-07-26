«Подъём неизбежен». Когда ждать шестую волну ковида на Алтае и придётся ли вновь вводить ограничения?

В Москве вновь фиксируют серьёзный рост количества заболевших коронавирусом. Ухудшается эпидобстановка и в других регионах европейской части страны. В Алтайском крае новых случаев тоже стало больше, но пока незначительно. Тем не менее шестой волны COVID-19 в регионе не избежать, уверен главный внештатный инфекционист краевого Минздрава Валерий Шевченко.

Специалист рассказал amic.ru, когда ждать прихода новой волны коронавируса, какой она будет и дойдёт ли ситуация до новых ковидных ограничений.

Тенденция уже наметилась

По данным на 24 июля, в Москве выявили 2386 заболевших ковидом. Хотя ещё в июне новых случаев было в десять раз меньше — около 200 в день. Резкое ухудшение эпидситуации вызывает тревогу у профессионального сообщества по всей стране, рассказал Валерий Шевченко.

По словам специалиста, уже сейчас приход шестой волны COVID-19 в Алтайском крае можно считать неизбежным. Вопрос лишь в том, когда всплеск заболеваемости «докатится» до нас.

«Не было у нас пока случая, чтобы при подъёме заболеваемости в мире и в европейской части России Алтайский край остался нетронутым. Можно считать, что очередной ковидный всплеск неизбежен. Обычно тенденции, которые мы видим в Москве и других регионах, доходят до нас за две-три недели. Так что очередного подъёма заболеваемости стоит ждать уже в августе», — объяснил Шевченко.

Впрочем, на Алтае уже сейчас фиксируют рост инфицированных. Если неделю назад медики ежедневно выявляли по краю около 50 случаев, сейчас это количество увеличилось почти до 60.

По словам Шевченко, пока это незначительное изменение. Но и оно может показывать, что уже наметилась тенденция к ухудшению эпидобстановки.

Какой будет шестая волна?

О масштабах будущей волны говорить ещё рано, полагает инфекционист. По его словам, сначала нужно дождаться, когда заболеваемость достигнет пика в Москве.

«Ситуация там ещё не стабилизировалась и продолжает развиваться. Если мы увидим, что заболеваемость в европейской части России достигла пика, станет примерно понятно, как это будет через две-три недели у нас. Но пока рост заболеваемости в Москве не такой взрывной, как было зимой 2022 года. Есть надежда, что масштабы шестой волны будут меньше», — считает Шевченко.

По его словам, очередную волну коронавируса вызвал новый подвид «омикрона». Об этом свидетельствуют и данные медиков: несмотря на рост заболеваемости, количество госпитализаций и летальных случаев пока существенно не изменилось. Это даёт основания считать, что во время шестой волны большинство перенесёт инфекцию легко, как это было зимой.

Тем не менее для людей с хроническими заболеваниями «омикрон» губителен и вызывает серьёзные осложнения, заметил Шевченко. О том, что шестая волна пройдёт для региона незаметно, говорить в любом случае не приходится. Опять же, более точная картина грядущего всплеска пандемии станет ясна чуть позже, подчеркнул врач.

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Последние попытки «омикрона»

Шевченко также заметил, что алтайская система здравоохранения готова принять новый удар пандемии. Врачи уже научились работать с COVID-19, а медучреждения в кратчайшие сроки готовы превратиться в госпитали. Запас лекарственных средств в Алтайском крае есть.

Тем не менее существует опасность, что пик шестой волны в регионе придётся на начало осени. В это время люди чаще заражаются и другими инфекциями. Микс ковида с другими вирусами может заметно осложнить работу медиков.

Но есть и относительно хорошие новости. По словам Шевченко, некоторые специалисты уверены, что шестая волна — это «последние попытки „омикрона“ атаковать человечество». После этого COVID-19 может окончательно превратиться в сезонное заболевание. Сбудется ли этот оптимистичный прогноз, станет ясно совсем скоро.

Ждать ли ограничений?

О том, будут ли вводить в Алтайском крае новые ограничительные меры, говорить преждевременно, считает Шевченко. По его словам, сначала нужно посмотреть, какой уровень заболеваемости принесёт с собой шестая волна. Тем не менее люди из группы риска должны соблюдать некоторые меры предосторожности уже сейчас, безо всяких постановлений, уверен инфекционист.

«Людям пожилого возраста, а также пациентам с хроническими заболеваниями стоит быть осторожными. Например, в общественных местах нужно по-прежнему надевать маску. Поскольку вирус может для них быть очень опасным и даже губительным, следует максимально себя защитить», — пояснил врач.

Он также отметил, что вакцинация — пока самый надёжный способ обезопасить себя в разгар пандемии.

«У людей ещё есть одна-две недели, чтобы успеть привиться. Тогда во время подъёма заболеваемости вы будете более защищены», — рассказал Шевченко.

Врач напомнил, что в России до сих пор действует рекомендация прививаться от COVID-19 раз в полгода. Это схема даёт максимальную защиту от вируса.