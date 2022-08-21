Попов рассказал, чем хороша назальная вакцина от COVID-19 и ждать ли её на Алтае

В Алтайском крае, как и в других субъектах РФ, ждут поступления назальной вакцины от коронавируса. Об этом в беседе с корреспондентом amic.ru рассказал руководитель краевого Минздрава Дмитрий Попов. При этом министр подчеркнул, что пока никакой информации о сроках поставки нет.

Сейчас назальная вакцина есть лишь «в небольшом количестве регионов», сообщил Попов, ссылаясь на данные Минздрава РФ.

«Мы аналогично ждём поставку этой вакцины. Плюс, встаёт вопрос о приобретении дополнительного оборудования, которое необходимо для использования препарата», — рассказал Попов.

Но других подробностей пока нет, так что о сроках поставки говорить рано. Министр подчеркнул, что появление в регионе назальной вакцины сделало бы процесс иммунизации населения намного проще.

«Это позволило бы людям в более комфортных условиях получать вакцину. Всё-таки сама процедура легче, нежели инъекция. Но и для нас это однозначно было бы упрощением. Назальный вариант ускорил бы процесс вакцинации», — рассказал глава алтайского Минздрава.

«Необходимое оборудование», о котором сказал Попов, — это атомайзеры. Так называют специальные насадки на шприц, с помощью которых вакцину впрыскивают в носовую полость. Чтобы использовать препарат, придётся закупать атомайзеры для медучреждений.

Назальная вакцина — это вариант препарата «Спутник V», который вводят через нос. Препарат разработали в институте им. Гамалеи ещё в 2021-м. В ноябре прошлого года стало известно, что назальную вакцинацию испытал на себе Владимир Путин.

В начале августа 2022 года партии препарата поступили в несколько российских регионов. Первым стала Курская область. Теперь жители субъекта имеют возможность вакцинироваться назально.