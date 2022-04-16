Психолог назвал лучший напиток для борьбы со стрессом и тревожностью

Психолог Владимир Шляпников назвал травяной чай лучшим напитком для борьбы со стрессом и тревожностью. Как отметил эксперт в беседе с газетой «Известия», в аптеках представлено несколько вариантов травяных сборов, которые продают без рецепта.

Специалист напомнил, что в существующей ситуации переживать — совершенно нормально. При этом избежать затяжного стресса, который приводит к депрессии и прочим проблемам со здоровьем, можно придерживаясь простых правил.

Шляпников отмечает, что главные роли в борьбе со стрессом играют правильное питание и спорт. С последним, по его словам, важно не перестараться. Меню должно быть сбалансированным и качественным, обязательно нужно пить витамины, напоминает эксперт.

Также снизить уровень тревожности поможет полноценный сон. С ним могут помочь травяные чаи, которые в идеале надо пить на ночь. Также сохранить нервы помогут длительные прогулки на свежем воздухе. В завершение психолог рекомендовал вести дневники и больше общаться с близкими, с которыми можно обсудить душевные переживания.