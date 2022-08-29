Психолог объяснила, почему женщины ищут «папиков»

Психолог Татьяна Журавлёва назвала News.ru причины, из-за которых у молодых женщин появляется тяга к взрослым и обеспеченным мужчинам.

Эксперт отметила, что, например, некоторые девушки пытаются компенсировать предыдущие больные отношения и стремятся жить в достатке.

«Любила когда-то парня простого, всю себя отдала: и красавица, и умница, и готовила хорошо, и убиралась, и верной была, и поддерживала. Так пусть же платят мужчины деньгами за её жертвы», — пояснила психолог.

Другая причина: желание переложить ответственность на мужчину. Такие женщины ищут партнёра, который сможет решать их проблемы и исполнять желания, поскольку сами они боятся брать ответственность.

«Нет веры, что я заработаю сама на ту жизнь, которую хочу, поэтому нужен посредник между мной и деньгами. Но только вот такие женщины всегда будут зависимы от мужчин», — указала Журавлёва.

Ещё одна причина — искажённые ценности. Женщины желают получить дорогие вещи и богатую жизнь напоказ, чтобы все завидовали, поскольку без этого они чувствуют себя никем, и для них самореализация — это просто выйти замуж за богатого.

Эксперт отметила, что на решение найти «папика» влияют окружение и информация.

«Если вокруг все говорят, что это норма, то вы в это поверите рано или поздно, особенно если вы молодая девушка и у вас ещё не сформировалась точка зрения», — подчеркнула психолог.