Психолог объяснила, почему женщины ищут «папиков»
Некоторые девушки хотят переложить ответственность на мужчину, поскольку сами они не желают решать проблемы
Психолог Татьяна Журавлёва назвала News.ru причины, из-за которых у молодых женщин появляется тяга к взрослым и обеспеченным мужчинам.
Эксперт отметила, что, например, некоторые девушки пытаются компенсировать предыдущие больные отношения и стремятся жить в достатке.
«Любила когда-то парня простого, всю себя отдала: и красавица, и умница, и готовила хорошо, и убиралась, и верной была, и поддерживала. Так пусть же платят мужчины деньгами за её жертвы», — пояснила психолог.
Другая причина: желание переложить ответственность на мужчину. Такие женщины ищут партнёра, который сможет решать их проблемы и исполнять желания, поскольку сами они боятся брать ответственность.
«Нет веры, что я заработаю сама на ту жизнь, которую хочу, поэтому нужен посредник между мной и деньгами. Но только вот такие женщины всегда будут зависимы от мужчин», — указала Журавлёва.
Ещё одна причина — искажённые ценности. Женщины желают получить дорогие вещи и богатую жизнь напоказ, чтобы все завидовали, поскольку без этого они чувствуют себя никем, и для них самореализация — это просто выйти замуж за богатого.
Эксперт отметила, что на решение найти «папика» влияют окружение и информация.