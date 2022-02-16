Расходы на оплату больничных листов в Алтайском крае выросли на 70%

Траты на оплату больничных листов в Алтайском крае превысили 5,5 млрд рублей. За время пандемии они выросли на 70%. Об этом рассказала управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Татьяна Петрова во время онлайн-форума.

Также Петрова отметила, что на получение пособия не влияет конкретный диагноз. Поэтому ФСС не высчитывает, какая часть от указанной суммы пошла на больничные по коронавирусу. Всего с 1 января по 14 февраля больницы Алтайского края открыли больше 168 тысяч листков нетрудоспособности.