Роспотребнадзор рекомендовал регионам усилить меры профилактики холеры

Роспотребнадзор выпустил рекомендации о дополнительных мерах по профилактике холеры в России. Согласно сообщению на сайте ведомства, регионам рекомендовали подготовить больницы к вероятным противоэпидемическим мероприятиям, а также принять меры, для того чтобы предотвратить завоз инфекции в страну.

Документ подписан руководителем службы Анной Поповой. Помимо мер, связанных с больницами, ведомство рекомендовало усилить контроль за исследованием сточных вод. Властям необходимо отработать алгоритм взаимодействия между различными ведомствами в случае вспышки заболевания, запастись реагентами и диагностическими средствами на случай опасности.

Местным отделениям Роспотребнадзора нужно будет провести консультацию с врачами и оценить, готовы ли лаборатории и больницы к возникновению экстренных ситуаций. Срок выполнения поручений истекает почти через месяц — 1 июня 2022 года.