Роспотребнадзор снял все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в России

Роспотребнадзор снял ограничения, введённые в России из-за пандемии коронавируса. Как сообщает РИА Новости, в том числе полностью отменяется масочный режим и запрет на ночную работу предприятий общественного питания.

Решение приняли в связи с устойчивым снижением распространения коронавируса в России и мире. Отмечается, что недельный показатель заболеваемости в РФ упал более чем в 64 раза с максимума в феврале и сейчас находится на минимальных значениях. Значительный подъём заболеваемости из-за «омикрона» в летние месяцы маловероятен.

Отмечается, что сейчас почти все подтверждённые случаи заболевания COVID-19 в России, а именно 93%, протекают в лёгкой форме, в виде острого респираторного заболевания или бессимптомно.

При этом если обстановка ухудшится, ограничения могут вернуть — Роспотребнадзор продолжает держать ситуацию на строгом контроле.