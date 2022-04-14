Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест на коронавирус

Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест на коронавирус, который с наибольшей вероятностью выявляет заражение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens(r) SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Специалисты отметили, что новый тест не только обеспечивает высокую выявляемость вируса, но и позволяет получить результат за 20-25 минут, что гораздо быстрее, чем ранние версии тестов.

При этом в Роспотребнадзоре добавили, что первая версия теста по-прежнему хорошо справляется с новыми штаммами вируса.