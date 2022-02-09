СМИ: Врачи в Алтайском крае будут ставить диагнозы по телефону

В Алтайском крае врачи будут консультировать заражённых коронавирусом удалённо. Об этом сообщает “Банкфакс” со ссылкой на региональный Минздрав.

Приказ о дистанционных консультациях для больных гриппом, ОРВИ и коронавирусом глава краевого ведомства Дмитрий Попов подписал 8 февраля. Согласно тексту документа, дистанционные консультации можно проводить для пациентов в возрасте от 18 до 60 лет с лёгким течением заболевания и отсутствием сопутствующих.

При необходимости пациентам дистанционно будут ставить диагноз, назначать лечение, а также оформлять и закрывать листы трудоспособности. Продлевать больничные можно будет только после очного осмотра врача.