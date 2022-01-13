Спасти за час. Когда заработает новая больница скорой помощи и чем она важна для Барнаула

С 1 января 2022 года в Барнауле стало на одно медучреждение меньше. Горбольницу № 11 формально ликвидировали, присоединив её к соседней горбольнице № 12. Объединённая клиника в ближайшее время должна стать второй больницей скорой медпомощи в краевой столице. В алтайском Минздраве планы по созданию БСМП № 2 вынашивали давно: о больших переменах стало известно ещё год назад. За это время медики успели поволноваться из-за возможного сокращения и понижения зарплат, а в обществе бурно обсуждали кандидатуры на роль главврача. В итоге больницу возглавил Александр Берестенников.

Слияние больниц – только первый шаг к организации нового учреждения. Впереди – переход на экстренный режим работы, закупка оборудования и грандиозная стройка. Берестенников рассказал amic.ru, как медики переживают слияние больниц, когда БСМП № 2 начнёт работу в новом формате и почему она необходима Барнаулу как воздух.

"Золотой час"

Сейчас экстренной медпомощью в Барнауле занимается только БСМП (расположена на пр. Комсомольском), ранее известная как горбольница № 1. Но мощностей этого медучреждения уже не хватает для растущего города, констатирует Александр Берестенников. Тем более что спасать приходится не только барнаульцев.

"БСМП № 1 насчитывает уже практически 130-летнюю историю. И потребности развивающегося Барнаула она сейчас закрывает с трудом. Появилось много новостроек, целые кварталы. Тем более что присоединили часть районов. Сегодня туда везут больных из Новоалтайска, Павловского и Первомайского районов, даже из Шелаболихи. Что главное в оказании экстренной помощи? Чтобы пациента за 20 минут доставили в больницу, и чтобы ему за один час поставили диагноз. Это правило "золотого часа". А теперь представьте, что пациента нужно из ТЦ "Арена" доставить. По загруженному Павловскому тракту – это очень долго. Мы теряем драгоценное время, здоровье горожан и, к сожалению, жизни", – рассказал главврач.

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Поэтому в алтайском Минздраве и появилась идея создать вторую БСМП, которая находилась бы ближе к району новостроек. Но строить новую больницу с нуля – дорого и очень долго. В ведомстве решили пойти более простым путём: организовать клинику скорой помощи на базе уже действующей. Вернее, двух: 11-я и 12-я горбольницы расположены совсем рядом друг с другом, на "пятачке" между Малахова, Юрина и Гущина. Врачи этих медучреждений и так тесно сотрудничают друг с другом, так что объединить их будет не так трудно, решили в Минздраве.

Причём долгое время было непонятно, кто именно возглавит новую больницу. Очевидных вариантов было два – главврачи обеих клиник Андрей Коломиец (№ 11) и Сергей Воронкин (№ 12). В январе 2021 года стало известно, что в Минздраве предварительно выбрали второго. Но в итоге ни один из них руководителем БСМП № 2 не стал. Воронкин занял пост замминистра здравоохранения региона, а Коломиец стал проректором АГМУ.

Так должность главврача новой больницы и досталась Александру Берестенникову, который до этого руководил Алейской ЦРБ. Правда, пока он числится как "главный врач городской больницы № 12": формально БСМП ещё не создана. Все юридические нюансы в Минздраве утрясут к февралю.

Стройка по примеру "Склифа"

Предполагается, что вскоре медики поделят между собой территорию Барнаула на две части. Пациентов из центральной части города (а также из Новоалтайска и Первомайского района), как и прежде, будут доставлять в БСМП № 1. А тем, кого слишком долго туда везти, помощь будут оказывать в новой больнице скорой помощи.

По словам главврача, вторая БСМП будет даже лучше, чем первая: здесь будут оказывать гораздо больше видов медпомощи. Все отделения, которые работали в 11-й и 12-й горбольницах, сохранят. Поэтому лечить будут не только по хирургическому и травматологическому профилю (как в БСМП № 1). На базе новой больницы будут действовать также инсультное, урологическое, колопроктологическое и нейрососудистое отделения.

Впоследствии планируется, что в БСМП № 2 откроются собственная кардиология, сосудистое отделение, а также отделение гнойной хирургии.

Правда, для этого медучреждению нужны новые площади. Поэтому в течение ближайших пяти лет на территории больницы построят новый корпус. Здание должно будет объединить помещения 11-й и 12-й горбольниц, чтобы пациентов не пришлось перемещать через улицу.

"Сейчас идёт разработка медзаданий. Это будет современный корпус с большим приёмно-диагностическим отделением на первом этаже. За пример мы берём ведущие экстренные больницы страны, вроде института им. Склифософского. На втором этаже планируется большой оперблок. Сейчас операционные разбросаны по корпусам, что неудобно. Хотим собрать все вместе и сделать операционные универсальными: каждая будет оснащена рентгеном, УЗИ, эндоскопическим и другим оборудованием. Планируется, что новое здание будет не меньше семи этажей. "Рукавами" оно будет соединено и с 11-й, и с 12-й горбольницей. Таким образом, мы получим единый комплекс помещений", – объяснил Берестенников.

Кроме этого, в отделения новой больницы (и в действующие, и в будущие) закупят новейшее медицинское оборудование.

"Плановая помощь обязательно останется"

При этом плановая медпомощь сохранится в полном объёме, заверил Берестенников. По его словам, продолжат работу две поликлиники, родильный дом и другие подразделения больницы.

"У нас нет задачи сломать всё хорошее, чтобы на его месте построить что-то новое. Мы подобное проходили и повторять не хотим. Наша цель – сохранить что есть, приумножить и добавить к этому экстренную медпомощь. Естественно, вся плановая медпомощь будет сохранена", – рассказал главврач.

Кстати, частично 12-я горбольница уже сейчас оказывает экстренную помощь. Урологическое отделение дежурит по городу четыре дня в неделю, травматологическое – два дня, хирургическое – раз в неделю. Инсультное отделение, которое работало на базе 11-й больницы, и вовсе принимает экстренных пациентов семь дней в неделю.

Постепенно количество дежурных дней будут увеличивать, сообщил заведующий хирургическим отделением Виталий Шевченко.

"Пока кардинальных изменений мы не почувствовали. Наше отделение всегда было плановым стационаром. Лишь один день в неделю мы дежурим, когда со всего города нам везут по скорой и "неотложке". Но теперь мы хотим прийти к формату 24/7. Конечно, для этого нужно хорошо подготовиться и много работать. И нам нужны ещё сотрудники. В БСМП № 2 будет не одно, а два хирургических отделения. Сейчас у нас 60 коек, а будет 120. И количество врачей, соответственно, должно в два раза увеличиться. Сейчас здесь трудится шесть докторов. Поток пациентов будет большим. Но от плановой помощи мы не откажемся", – рассказал хирург.

Моментально перейти на экстренный формат работы не получится, объяснил главврач. По его словам, в первую очередь этому мешает ковид. Огромный девятиэтажный корпус, где расположены важные отделения, целиком занят пациентами с коронавирусом. Без этих помещений клиника не сможет работать как полноценная БСМП. Поэтому точно сказать, когда новая больница начнёт оказывать экстренную помощь в полном объёме, невозможно. Далеко не всё здесь зависит от медиков.

Кроме того, в медучреждении не хватает персонала. Берестенников надеется, что ситуация улучшится летом, когда АГМУ выпустит очередную "порцию" ординаторов.

Ни медиков, ни зарплаты не сократят

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Кадровый вопрос стал одним из самых сложных в процессе слияния двух больниц. В СМИ и соцсетях высказывались предположения, что медицинский штат объединённой больницы будут сокращать. По словам главврача, ничего подобного не планировалось. Наоборот, БСМП № 2 будет активно привлекать новых специалистов. После слияния штат медучреждения составляет свыше 2300 сотрудников. Но этого недостаточно, чтобы работать на все сто процентов. А потому штат планируется расширять.

А вот административный корпус пришлось сократить: два завхоза, два главбуха и два экономиста больнице ни к чему. Сотрудникам, которые оказались "не у дел", предложили новые должности, рассказал Берестенников. Но согласились на подобное предложение не все. После объединения клинику покинуло порядка 15 человек из административного состава.

Не пострадают и зарплаты сотрудников. По крайней мере, пока. По словам Берестенникова, доходы медиков из двух больниц временно решили уравнять. Размер зарплат в 11-й "горке" (там он выше, чем в 12-й), пока заморозили. А тем сотрудникам 12-й больницы, которые получали меньше этих сумм, "подтянули" зарплату до необходимого уровня.

Но мера эта временная. Как в итоге слияние больниц отразится на доходах медиков, станет понятно только через три месяца. Тогда в БСМП № 2 примут новый коллективный трудовой договор.