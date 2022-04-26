Стало известно, как будут работать медучреждения в Алтайском крае в праздники

Медицинские учреждения в Алтайском крае в период майских праздников будут работать в обычном режиме. Об этом 26 апреля сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

По словам министра, стационары по-прежнему будут оказывать помощь в круглосуточно, а КТ-центры и лаборатории ПЦР-диагностики работают ежесуточно вне зависимости от выходных.

«В рабочие дни, которые выпадают на субботу-воскресенье, поликлиники будут работать с 8:00 до 15:00, в будни — с 8:00 до 18:00», — цитирует Попова «Катунь 24».

Неотложную помощь пациенты смогут получить до 20:00, а в праздничные дни 3 и 10 мая поликлиники будут работать до 18:00.

Напомним, что жители Алтайского края на предстоящих майских праздниках будут отдыхать восемь дней: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Устанавливать дополнительные три дня отдыха власти не планируют.

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