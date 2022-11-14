Ученые выяснили, что чипсы и мороженое вызывают зависимость

Психологи из Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии выяснили, что некоторые продукты вызывают у людей зависимость. Об этом сообщает ФАН.

В первую очередь речь идёт о чипсах, картофеле фри и мороженом.

Люди не могут отказаться от вредной пищи так же, как не могут отказаться, например, от курения или алкоголя. Не останавливает их даже риск развития серьёзных болезней.

Отмечается, что подобные продукты могут оказывать воздействие на мозг, похожее на воздействие никотина.