Ученые выяснили, как на самом деле передается коронавирус
Следствием неправильных выводов стало большое количество смертей
Ученые установили настоящие пути передачи коронавируса. Если бы правильные выводы сделали раньше, то можно было бы избежать множества смертей, отмечает «МК».
Отмечается, что с начала пандемии было предположение о том, что вирус передается капельным путем, а не воздушно капельным.
«Уже множество исследований доказало, что респираторы высокого класса защиты стали едва ли не самым эффективным путем сдерживания распространения инфекции», — отметил врач одного из московских стационаров.
Специалист отметил, что россияне даже во время обязательного масочного режима отказывались носить маски, а сейчас расслабились совсем.
Авторы научной статьи о распространении коронавируса потребовали привлечь к ответственности тех, кто изначально неправильно расшифровал вирус.