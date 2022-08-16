В Алтайский край поступила первая в 2022 году партия вакцины от гриппа

В Алтайский край поступила первая партия вакцины от гриппа «Совигрипп», сообщает региональный Минздрав.

«Поступившая партия вакцины предназначена для взрослых. В настоящее время она распределяется по медицинским организациям региона, в которых после её получения начнётся очередная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа», — информирует ведомство.

Привиться можно будет бесплатно. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту.

Помимо этого, вакцинироваться можно за свой счёт в страховых компаниях. Также прививки от гриппа могут ставить за счёт работодателя.