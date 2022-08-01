В Алтайском крае фиксируется резкий прирост заболеваемости коронавирусом

В Алтайском крае фиксируется резкий рост числа заражений COVID-19. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, в последние трое суток число заразившихся выросло более чем на 70%.

Так, 29 июля зафиксировали 91 новое заражение, 30 июля — 95, а 31 июля — 98. При этом неделей назад в регионе фиксировались лишь 58 новых случаев в сутки.

В пресс-службе отметили, что сейчас в регионе развернуты более 200 коек для больных коронавирусом, однако при необходимости в больницах развернут дополнительные места.

Там также отметили, что в регионе полностью привиты более 1,3 млн человек. Уровень коллективного иммунитета в крае составляет 17%.