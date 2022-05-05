В Алтайском крае и Республике Алтай резко выросла ковидная смертность

Алтайский край и Республика Алтай стали антилидерами рейтинга по уровню смертности от коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсант-Сибирь».

В марте показатели смертности снизились в ряде сибирских регионов, среди которых Кузбасс, Тува, Новосибирская, Омская и Иркутская области. В Республике Алтай этот показатель увеличился на 73,9%, а в Алтайском крае — на 36,8%. При этом наибольшее число умерших выявили в Красноярском крае — 824.

В пресс-службе республиканского Минздрава отметили, что высокие показатели смертности связаны с возрастом заболевших.

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В то же время в социальных сетях главы региона Олега Хорохордина пользователи спрашивают, когда будет отменён масочный режим, поскольку уже сейчас, по словам местных жителей, их никто не носит.

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В Минздраве отметили, что подобные вопросы будут рассматриваться при нормализации ситуации в регионе.