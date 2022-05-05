В Алтайском крае и Республике Алтай резко выросла ковидная смертность
В республиканском Минздраве отметили, что высокий уровень смертности связан с возрастом заболевших
Алтайский край и Республика Алтай стали антилидерами рейтинга по уровню смертности от коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсант-Сибирь».
В марте показатели смертности снизились в ряде сибирских регионов, среди которых Кузбасс, Тува, Новосибирская, Омская и Иркутская области. В Республике Алтай этот показатель увеличился на 73,9%, а в Алтайском крае — на 36,8%. При этом наибольшее число умерших выявили в Красноярском крае — 824.
В пресс-службе республиканского Минздрава отметили, что высокие показатели смертности связаны с возрастом заболевших.
В то же время в социальных сетях главы региона Олега Хорохордина пользователи спрашивают, когда будет отменён масочный режим, поскольку уже сейчас, по словам местных жителей, их никто не носит.
В Минздраве отметили, что подобные вопросы будут рассматриваться при нормализации ситуации в регионе.