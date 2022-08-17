В Алтайском крае могут вернуть масочный режим по рекомендации Роспотребнадзора

В Алтайском крае могут вернуть масочный режим после рекомендаций федерального управления Роспотребнадзора. Как сообщает «Банкфакс», регион подходит под критерии ведомства — с 10 по 16 августа в регионе зафиксировали более 1,6 тысяч инфицированных COVID-19. Заболеваемость составляет порядка 72,3 случаев на 100 тысяч населения.

Напомним, что в Роспотребнадзоре рекомендовали вернуть ношение масок при заболеваемости более 50 случаев на 100 тысяч жителей за неделю. Таким образом, регион подходит под требования ведомства.

Новости

Здоровье В Новосибирской области ввели рекомендательный масочный режим

Отметим, что ранее власти Республики Алтай и Новосибирской области рекомендовали своим жителям носить маски в общественных местах. В Бурятии же вовсе вернули обязательный масочный режим.