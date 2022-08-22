В Алтайском крае началась вакцинация детей против гриппа

В Алтайском крае стартовала прививочная кампания по иммунизации детей против гриппа, сообщили в региональном Минздраве.

На днях в регион поступила партия вакцины «Ультрикс Квадри» — 10 тысяч доз для взрослых и 104 248 доз — для детей.

«Вакцина предназначена для профилактической иммунизации детей с шестимесячного возраста, подростков, взрослых без ограничения возраста и групп лиц, находящихся в потенциальных группах риска: взрослые, часто болеющие ОРЗ и острыми респираторными вирусными инфекциями, сотрудники и учащиеся сферы образования, медработники, работники социальной сферы, ослабленные и люди с хроническими заболеваниями, лица старше 60 лет, беременные во II и III триместре», — говорится в сообщении.

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Здоровье В Алтайский край поступила первая в 2022 году партия вакцины от гриппа

В середине августа в регион поступила первая в этом году партия вакцины от гриппа «Совигрипп» — более 333 тысяч доз. Препарат предназначен для взрослых.

Привиться можно бесплатно в медорганизациях региона. Помимо этого, вакцинироваться можно за свой счёт в страховых компаниях. Также прививки от гриппа могут ставить за счёт работодателя.

«Всего в Алтайском крае в рамках национального календаря профилактических прививок в 2022 году запланировано привить более 1 млн 377 тыс. чел. (в том числе 363 тыс. детей). Это 60% от всего населения региона. Прививочная кампания против гриппа должна быть завершена до конца декабря», — подчеркнули в ведомстве.

По состоянию на 19 августа, от гриппа в регионе привились уже 2123 человека.