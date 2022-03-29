В Алтайском крае не ожидают проблем с поставками иммуноглобулина в сезон клещевой активности

В Алтайском крае в сезон активности клещей не ожидают проблем с поставками иммуноглобулина. Об этом во время пресс-конференции рассказали представители Минздрава.

«В рамках предстоящих закупок будет приобретено 5000 мл иммуноглобулина и будет закуплено 105 тысяч доз вакцины. Сейчас в крае имеется 7000 мл иммуноглобулина — это переходящий остаток. И мы всегда идём готовыми к весенне-летнему сезону», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что вакцина, которую ставят пациентам после укуса клеща, производится в России, а это значит, что проблем с поставками быть не должно.

В прошлом году от укусов клещей пострадали 9800 человек, из них 26 заболели клещевым энцефалитом, более 300 — сибирским тифом.