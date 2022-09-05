В Алтайском крае почти на 70% выросло число новых заражений коронавирусом

Рост числа новых заражений COVID-19 на минувшей неделе составил почти 70%. Об этом сообщила на пресс-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина.

«Наблюдается рост заболеваемости. За прошлую неделю зарегистрировано более 4 тыс. случаев заболевания коронавирусом, это прирост 67% по сравнению с предыдущей неделей. Пик заболеваемости мы ожидаем в ноябре с учётом того, что циркулирует штамм „омикрон“», — заявила Калинина.

Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов рассказал, что в регионе развернули 611 коек в восьми госпиталях. Сейчас их загруженность составляет 86%. При необходимости медики увеличат коечный фонд — всего в разгар пандемии их число доходило почти до 6 тысяч единиц.

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Вопрос дня Пик шестой волны COVID-19 на Алтае ожидают в течение ближайшей недели

Отметим, что ранее Попов заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае может наступить уже на этой неделе. По его словам, число инфицированных в регионе увеличивается уже больше шести недель. Если проводить аналогии с предыдущими волнами, рост должен остановиться в ближайшее время, объяснил глава Минздрава.