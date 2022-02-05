В Алтайском крае впервые выявили более 3 тысяч новых случаев COVID-19

3123 новых случая COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заболевших составляет 144 214 человек.

Выздоровели 111 815 человек (+493). Умерли 8938 человек (+22, все от коронавируса).

По состоянию на 5 февраля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2054 человека.

Количество тяжелобольных — 320, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 135. В медучреждениях региона остаются свободными 796 коек для пациентов с коронавирусом.