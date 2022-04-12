В Алтайском крае за сутки выявили 170 случаев COVID-19
Скончались ещё восемь пациентов с подтверждённым коронавирусом
12 апреля 2022, 14:45, Никита Черников
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 170 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 264 092, сообщает оперштаб.
Выздоровели за весь период 249 598 пациентов, в том числе 410 — за последние сутки.
Скончались ещё восемь заражённых. Всего в регионе зарегистрировали 10 111 летальных случаев.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 135 человек, из них 51 — на ИВЛ. В ковидных и инфекционных госпиталях края свободно 260 коек.
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