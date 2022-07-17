В алтайской говядине нашли опасные бактерии

В произведенной на территории Алтайского края говядине выявили листерии, сообщают «Вести Приморье».

В 2022 году специалисты Россельхознадозра исследовали 59 проб мясной продукции, отобранной в детсадах, школах, больницах и других соцучреждениях Приморского края.

В восьми пробах в итоге обнаружили несоответствия по микробиологическим показателям и плесневые грибы.

«Например, опасные бактерии листерии установлены в продукции производителей из Приморского края — в пельменях ИП Артеменко К.В., в тефтелях хладокомбината „Полюс“, а также в говядине, произведенной в Алтайском крае ИП Харатян Г.Р.», — отмечает издание.

Листерии — род грамположительных палочковидных бактерий. Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека. Продукты питания, как правило, инфицируются листерией в процессе производства и хранения. Бактерия инфицирует центральную нервную систему и может вызвать менингит и энцефалит. Листериоз может приводить к смертельному исходу.