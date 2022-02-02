В Барнауле объявили срочный набор водителей на станцию скорой помощи

В Барнауле объявили набор водителей на станцию скорой помощи “для оперативной медицинской помощи горожанам в условиях сложной эпидемиологической ситуации”. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, медикам срочно требуются водители I и II класса категорий “B, C, Е”, “B, C, D”, “B, С, D, E” с официальным водительским стажем не менее трёх лет.

Отмечается, что работодатель предлагает трудоустройство по ТК, полный соцпакет, сменный график работы и достойную оплату труда.

Предположительного, дефицит кадров в городе возник из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Кроме увеличившегося числа вызовов, инфекция поражает и самих медиков, и рабочий персонал.