В Минздраве допустили рост числа запущенных онкозаболеваний из-за пандемии

Число случаев запущенных онкологических заболеваний и увеличение летальности может вырасти из-за того, что во время пандемии в России приостановлены диспансеризация и онкоскрининги. Это в интервью РБК допустил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

“Чем раньше выявлено заболевание — тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям”, — сказал он и отметил, что рост ожидается за счёт случаев злокачественных опухолей, не диагностированных в течение 2020 года.

По предварительным данным Росстата, на которые ссылался онколог, за восемь месяцев 2021 года смертность от злокачественных опухолей снизилась до 191,3 случая на 100 тысяч населения, в то время как годовой показатель 2020 года составлял 199 случаев на 100 тысяч.