В Минздраве опровергли слухи о закрытии отделения гемодиализа в бийской больнице

В Бийске не станут закрывать отделения для пациентов с почечной недостаточностью. Об этом заявил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, сообщает «Бийский рабочий».

Ранее в соцсетях появились слухи, что в Бийске могут закрыть отделение, в котором проводится процедура гемодиализа.

«Информация, по всей видимости, как раз в среде пациентов и порождается в связи с тем, что появилась третья медицинская организация, которая активно пытается зайти с оказанием медпомощи этой категории», — рассказал министр.

При этом в Минздраве добавили, что в Фонд обязательного медицинского страхования новая организация пока не обращалась. Это нужно для того, чтобы в больнице процедура гемодиализа стала бесплатной для пациентов по полюсу ОМС. Пока в Бийске по нему можно пройти процедуру в отделении центральной городской больницы и диализном центре, а также в частной организации.

«Но закрытие отделения в ЦГБ невозможно. Более того, в ЦГБ оно останется и всегда будет работать для пациентов с острой почечной недостаточностью, и в больнице обязательно будет оборудование для этого», — уточнил министр.