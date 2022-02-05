В Москве у заражённых коронавирусом перестали брать повторные ПЦР-тесты после выздоровления. Об этом сообщает РИА Новости.

В поликлиниках столицы врачи отмечают, что повторные ПЦР-тесты никто не берёт, поскольку они больше не требуются.

По информации кол-центра одной из медорганизаций, повторные тесты на коронавирус в Москве брать перестали с 24 января. В департаменте здравоохранения эту информацию пока никак не комментировали.

Ранее сообщалось, что в России могут отменить обязательную самоизоляцию для контрактных лиц. В Роспотребнадзоре эти намерения подтвердили.