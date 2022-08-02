В Перу зарегистрировали первый случай смерти от оспы обезьян

Первый случай смерти человека от оспы обезьян зафиксировали в Перу. Об этом сообщает издание RPP со ссылкой на источник в сфере здравоохранения.

Скончался 45-летний мужчина, который попал в больницу 27 июля. Он был ВИЧ-инфицированным, а также имел проблемы с лёгкими.

«Директор больницы сообщил о смерти пациента, заражённого оспой обезьян, это первый случай смерти в Перу человека с этим вирусом», — рассказал директор национальной больницы.

Он добавил, что мужчина умер не только от оспы обезьян. На его смерть повлиял ряд факторов.