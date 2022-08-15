В Республике Алтай возобновляют «рекомендательный» масочный режим

Масочный режим в рекомендательном порядке возобновляется в Республике Алтай. Как рассказал ТАСС пресс-секретарь главы и правительства региона Михаил Максимов, за минувшую неделю число новых заражений COVID-19 в регионе выросло на 20%.

Максимов отметил, что за первую неделю августа коронавирусом в регионе заболели 390 человек, тогда как на прошедшей неделе инфекцию подтвердили у 468 пациентов.

«В связи с ростом заболеваемости внесены изменения в распоряжение правительства региона о введении на территории субъекта режима повышенной готовности. Согласно документу, рекомендуется носить гигиенические маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов», — сказал Максимов.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в основном заболевание переносится людьми в лёгкой форме.

С начала пандемии в Республике Алтай коронавирус подтверждён почти у 36 тысяч человек. Полностью вакцинированы более 132 тысяч жителей региона.

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Здоровье В Бурятии возвращают масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19

Напомним, что ранее власти Бурятии приняли решение возобновить действие масочного режима в общественных местах и транспорте.

Как отметила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина, за минувшую неделю в республике подтвердили 1210 случаев заражения COVID-19. Вместе с возвращением масочного режима в регионе усилят соблюдение правил гигиены.