В Роспотребнадзоре предупредили о сальмонелле в продукции Kinder

В России в оборот могла попасть продукция Kinder с сальмонеллой, сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Среди подозреваемых лакомств: Kinder happy moments, Kinder circus, Kinder mix, Kinder uovo maxi, schokobons, Mix cross cat kinder и Happy snack.

«Роспотребнадзор принимает все меры по выявлению и изъятию из оборота этой продукции», — заверили в ведомстве.

«Интерфакс» отмечает, что 5 апреля в Великобритании более 60 человек, в основном дети, заразились сальмонелл`зом после того, как съели шоколадные яйца Kinder Surprise. Также сведения о заражениях после употребления этой сладости поступили и из других стран Европы. В результате итальянская компания Ferrero, владеющая торговой маркой Kinder, из предосторожности приступила к отзыву из торговли ряда партий детских лакомств.

Сальмонеллы — это бактерии, вызывающие инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта: брюшной тиф, пищевое отравление, сальмонеллез, гастроэнтерит, кишечная лихорадка и другие.