В России оценили вероятность пандемии оспы обезьян

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что оспа обезьян вряд ли вызовет пандемию. Вероятность этого он оценил в беседе с РИА Новости.

При этом он призвал не забывать об этой проблеме. «Так, как обстоит дело сейчас, она новую пандемию вызвать не может», — сказал он.

Учёный добавил, что данный вирус всё же эволюционирует, но медленнее, чем РНК-содержащий вирус.

Напомним, что в Алтайском крае пока не было зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян, однако уже прошли учения.