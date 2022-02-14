В России подтвердили более 180 тысяч новых случаев заражения COVID-19

180 456 новых случаев коронавируса подтвердили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, всего за время пандемии в стране было зарегистрировано 14 313 965 заболевших COVID-19.

Наибольшее число выявленных случаев отмечено в Санкт-Петербурге, второе место в статистике занимает Москва, третье — Московская область.

Выздоровели ещё 97 185 пациентов, всего из больниц выписали 11 333 044 человек.

Скончались ещё 683 больных коронавирусом, всего за время пандемии в стране зарегистрирован 340 931 летальный исход.