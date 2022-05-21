В России приостановили выпуск вакцин «Ковивак» и «Эпиваккорона»

Выпуск вакцин от коронавируса «Ковивак» и «Эпиваккорона» приостановлен из-за отсутствия заявок из регионов, спрос есть только на «Спутник V». Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам специалиста, неизвестной также остается судьба вакцины «Конвасэл».

«Я не знаю, „Конвасэл“ появился — увидит он свое будущее или не увидит», — цитирует Горелова ТАСС.

По данным сайта «стопкоронавирус.рф», в России от ковида полностью привились 87,3 млн раз. Коллективный иммунитет в стране составляет 36,8%.