В Сибири выявили случаи редкой ку-лихорадки после укусов клещей

В Новосибирской области на фоне резкого увеличения активности клещей зафиксировали два случая ку-лихорадки, сообщает «КП-Новосибирск».

Главный инфекционист региона Лариса Позднякова отметила, что уже 10 лет на территории региона не регистрировали столь редкое заболевание.

«Оба пациента из области, из сельской местности», — пояснила специалист.

Также в области увеличилось число случаев энцефалита — в два раза по сравнению с прошлым годом, а боррелиоза — в три раза.

Ку-лихорадка — опасное заболевание с тяжёлым течением и возможным летальным исходом. В большинстве случаев начинается остро. Жалобы разнообразны: головная боль, боли в пояснице, мышцах, суставах, чувство разбитости, сухой кашель, потливость, потеря аппетита, нарушение сна. При осмотре выявляются гиперемия лица, инъекция сосудов склер, гиперемия зева. Температура 39-40°.