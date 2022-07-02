В ВОЗ оценили риски появления оспы обезьян в России как высокие

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с РИА Новости оценила риски появления оспы обезьян в РФ. По её словам, из-за вспышек в ряде новых стран он стал высоким.

«Из-за сообщений о географически широко распространённой вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев», — пояснила специалист.

Вуйнович посоветовала странам приложить все усилия для выявления новых случаев и отслеживания контактов, чтобы контролировать эту вспышку и предотвратить её дальнейшее распространение.