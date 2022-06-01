В ВОЗ пока не уверены, что распространение оспы обезьян получится полностью сдержать

Распространение оспы обезьян вряд ли удастся полностью сдержать, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его данным, на текущем этапе для борьбы с вирусом не нужны столь масштабные меры, как это было в случае с ковидом, поскольку это заболевание распространяется по-другому.

«Но — и это важно — мы пока не знаем, сможем ли полностью сдержать его распространение. Для этого нам необходимо значительное и срочное сокращение контактов за счёт чёткой коммуникации, действий под руководством сообщества, изоляции случаев в течение инфекционного периода, а также эффективного отслеживания и мониторинга контактов», — цитирует его ТАСС.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Летальный исход наблюдается у 10% больных, в основном невакцинированных. Возможны осложнения: энцефалит, менингоэнцефалит, пневмония, сепсис.